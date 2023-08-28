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Полянских Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

23.10.1892

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Полянских Наум Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.08.1887

Сын: Полянских Фрол Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1890

Сын: Полянских Георгий Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.08.1891

Сын: Полянских Иван Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянских Николай Александров

Смерть
23.10.1892
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от горячки
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