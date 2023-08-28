Полянских Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти23.10.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Рождение ребёнка
16.08.1887
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Рождение ребёнка
07.01.1890
Сын: Полянских Георгий Николаев
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Рождение ребёнка
27.08.1891
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1892
Причина смерти: от горячки