Мехряков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехряков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1897

Дочь: Михалева (мехрякова) Александра Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мехряков (mekhryakov) Павел Владимирович (Pavel Vladimirovich)

Мать ребёнка: не указана

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мехряков (mekhryakov) Алексей Владимирович (Aleksey Vladimirovich)

Мать ребёнка: не указана

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мехрякова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенокосова (мехрякова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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