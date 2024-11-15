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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2171Билимбаевский, зав.при рч. Билимбаихе.93станов. кварт.71416031803Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая контора. Почтовая станция. Пристань. Торжков 3. Заводов: Чугунноплавильный Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
395. Билимбаевский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Билимбаихе, дворов 662, жителей 3310, волостное правление (уездный город в 93 верстах), церковь п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Билимбаевский завод902254911154244355284971930
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Билимбаевский, находится к с.-з. от г. Екатеринбурга, на р. Билимбаихе, притоке р. Чусовой. Основан завод в 1734 г. Строгановыми, которым и до сих пор принадлежит Показать все Билимбаевское общество84423352394Бывшие горнозаводскиеПравославные Русские 54—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91731Билимбайпосёлок56°58'с.ш.59°50'в.д.O-40-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65753000151п Билимбайпоселок