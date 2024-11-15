посёлок Билимбай, Первоуральск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Билимбай

Первоуральск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2171Билимбаевский, зав.при рч. Билимбаихе.93станов. кварт.71416031803Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая контора. Почтовая станция. Пристань. Торжков 3. Заводов: Чугунноплавильный Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Билимбаевская волость
395. Билимбаевский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Билимбаихе, дворов 662, жителей 3310, волостное правление (уездный город в 93 верстах), церковь п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Билимбаевская волость
село Билимбаевский завод902254911154244355284971930

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Билимбаевская волость
1) зав. Билимбаевский, находится к с.-з. от г. Екатеринбурга, на р. Билимбаихе, притоке р. Чусовой. Основан завод в 1734 г. Строгановыми, которым и до сих пор принадлежит Показать все Билимбаевское общество84423352394Бывшие горнозаводскиеПравославные Русские 54

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Первоуральск
91731Билимбайпосёлок56°58'с.ш.59°50'в.д.O-40-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Первоуральск
65753000151п Билимбайпоселок

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