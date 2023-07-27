Михалева (Мехрякова) (Мехрякова) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева (Мехрякова) (Мехрякова) Александра Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1897

Дата смерти

31.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1897

Отец: Мехряков Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Михалев Василий Иванович

Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович

Рождение ребёнка
19.09.1922

Дочь: Синцова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1927

Дочь: Осина (михалева) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1929

Дочь: Кокоулина (михалева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Михалев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1939

Дочь: Подъячева (михалева) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова (михалева) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович

Смерть
31.08.1991
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