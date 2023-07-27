Михалева (Мехрякова) (Мехрякова) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1897
Дата смерти31.08.1991
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1897
Отец: Мехряков Владимир
Рождение ребёнка
19.01.1919
Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович
Рождение ребёнка
19.09.1922
Дочь: Синцова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.07.1927
Дочь: Осина (михалева) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович
Рождение ребёнка
17.10.1929
Дочь: Кокоулина (михалева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Михалев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.02.1939
Дочь: Подъячева (михалева) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова (михалева) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Михалев Иван Павлович
Смерть
31.08.1991