Синцова (Михалева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.09.1922
Дата смерти03.06.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1922
Рождение ребёнка
28.08.1949
Дочь: Суровец Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Синцов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1952
Сын: Синцов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Синцов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1955
Дочь: Тимошенко Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Синцов Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1991
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно