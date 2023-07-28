Синцова (Михалева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцова (Михалева) Нина Ивановна

Синцова (Михалева) Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

19.09.1922

Дата смерти

03.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1922

Отец: Михалев Иван Павлович

Мать: Михалева (мехрякова) Александра Владимировна

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1949

Дочь: Суровец Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Синцов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
20.05.1952

Сын: Синцов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Синцов Геннадий Николаевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1955

Дочь: Тимошенко Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Синцов Геннадий Николаевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Геннадий Николаевич

Смерть
03.06.1991
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область