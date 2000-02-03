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Синцов Геннадий Николаевич

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Место рождения

д. Маскайка, Челябинская область

Дата рождения

01.11.1924

Дата смерти

03.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1924

Отец: Синцов Николай Васильевич

Мать: Синцова Антонида Иванова

д. Маскайка, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.08.1949

Дочь: Суровец Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Синцова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1952

Сын: Синцов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Синцова Нина Ивановна

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1955

Дочь: Тимошенко Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Синцова Нина Ивановна

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Нина Ивановна

Смерть
03.02.2000
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
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