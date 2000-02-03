Синцов Геннадий Николаевич
Место рожденияд. Маскайка, Челябинская область
Дата рождения01.11.1924
Дата смерти03.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1924
д. Маскайка, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.08.1949
Дочь: Суровец Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Синцова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1952
Сын: Синцов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Синцова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1955
Дочь: Тимошенко Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Синцова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Нина Ивановна
Смерть
03.02.2000
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно