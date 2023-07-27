Синцова (Холезина) Антонида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Холезин Иван
Рождение ребёнка
01.11.1924
Сын: Синцов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Синцов Николай Васильевич
д. Маскайка, Челябинская область
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Синцов Николай Васильевич
Смерть
1932
Причина смерти: В молодом возрасте