Синцова (Холезина) Антонида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцова (Холезина) Антонида Иванова

Синцова (Холезина) Антонида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Холезин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1924

Сын: Синцов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Синцов Николай Васильевич

д. Маскайка, Челябинская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Синцов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Синцов Николай Васильевич

Смерть
1932
Причина смерти: В молодом возрасте
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close