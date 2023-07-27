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Синцов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Синцов Василий Петрович

Мать: Синцова Александра

Рождение ребёнка
01.11.1924

Сын: Синцов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Синцова Антонида Иванова

д. Маскайка, Челябинская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Синцов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Синцова Антонида Иванова

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Аскарова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Синцова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Мария Алексеевна

Смерть
1979
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