Синцов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Синцов Василий Петрович
Мать: Синцова Александра
Рождение ребёнка
01.11.1924
Сын: Синцов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Синцова Антонида Иванова
д. Маскайка, Челябинская область
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Синцова Антонида Иванова
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Аскарова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Синцова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Мария Алексеевна
Смерть
1979