Синцова (Синцова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ломова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович
Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1901
Сын: Синцов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Юдина Варвара Васильева
Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Гартц Анна Васильевна
Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945