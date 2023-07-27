Синцова (Синцова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Синцова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ломова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Синцов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Синцов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Юдина Варвара Васильева

Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гартц Анна Васильевна

Отец ребёнка: Синцов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Василий Петрович

Смерть
1945
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