Синцова (Шеманина) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Кузнецова (егорова) Надежда Леонидова
Отец ребёнка: Егоров Леонид
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Аскарова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Синцов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987