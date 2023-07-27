Синцова (Шеманина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Шеманина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Кузнецова (егорова) Надежда Леонидова

Отец ребёнка: Егоров Леонид

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Аскарова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Синцов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Николай Васильевич

Смерть
1987
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