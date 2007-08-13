Михалев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1919

Дата смерти

13.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919

Отец: Михалев Иван Павлович

Мать: Михалева (мехрякова) Александра Владимировна

Рождение ребёнка
17.10.1938

Дочь: Глазкова (михалева) Ираида Васильевна

Мать ребёнка: Михалева Зоя

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Жена: Михалева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалева Зоя

Смерть
13.08.2007
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