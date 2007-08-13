Михалев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1919
Дата смерти13.08.2007
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919
Рождение ребёнка
17.10.1938
Дочь: Глазкова (михалева) Ираида Васильевна
Мать ребёнка: Михалева Зоя
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Развод
Неизвестно
Жена: Михалева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михалева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михалева Зоя
Смерть
13.08.2007