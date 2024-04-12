Мехряков (Mekhryakov) Алексей Владимирович (Aleksey Vladimirovich)
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти16.08.1944
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Мехряков Владимир
Военная служба
1941
Билимбаевский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Мехрякова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мехряков Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Мехрякова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мехряков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Мехрякова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1944
Польша