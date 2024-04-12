Мехряков (Mekhryakov) Алексей Владимирович (Aleksey Vladimirovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехряков (Mekhryakov) Алексей Владимирович (Aleksey Vladimirovich)

Место рождения

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мехряков Владимир

Мать: не указана

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Военная служба
1941
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Билимбаевский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Мехрякова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мехряков Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Мехрякова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мехряков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Мехрякова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехрякова Мария Андреевна

Смерть
16.08.1944
Польша
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