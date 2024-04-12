Мехряков (Mekhryakov) Павел Владимирович (Pavel Vladimirovich)
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти08.12.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мехряков Владимир
Рождение ребёнка
19.11.1926
Дочь: Мухачёва Галина Павловна
Мать ребёнка: Мехрякова Татьяна
Мухачева (Мехрякова)
Рождение ребёнка
17.02.1936
Сын: Мехряков Николай Павлович
Мать ребёнка: Мехрякова Татьяна
Смерть
08.12.1941
Березино, Клин, Московская область