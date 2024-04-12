Мехряков (Mekhryakov) Павел Владимирович (Pavel Vladimirovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехряков (Mekhryakov) Павел Владимирович (Pavel Vladimirovich)

Место рождения

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

08.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мехряков Владимир

Мать: не указана

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1926

Дочь: Мухачёва Галина Павловна

Мать ребёнка: Мехрякова Татьяна

Мухачева (Мехрякова)
Рождение ребёнка
17.02.1936

Сын: Мехряков Николай Павлович

Мать ребёнка: Мехрякова Татьяна

Смерть
08.12.1941
Березино, Клин, Московская область
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