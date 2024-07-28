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Бугорской Иван Федоров

Место рождения

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

28.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1890

Отец: Бугорской Федор Иванов

Мать: Бугорская Софья Васильевна/Петрова

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугорский Трофим Иванович

Мать ребёнка: Бугорская Александра

Рождение ребёнка
25.01.1913

Дочь: Митрофанова (Бугорская) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бугорская Александра

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бугорский Иван Иванович

Мать ребёнка: Бугорская Александра

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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