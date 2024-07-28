Бугорской Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения28.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бугорский Трофим Иванович
Мать ребёнка: Бугорская Александра
Рождение ребёнка
25.01.1913
Дочь: Митрофанова (Бугорская) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бугорская Александра
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Бугорская Александра
Смерть
Неизвестно