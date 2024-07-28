Бугорской Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Бугорский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1890
Мать ребёнка: Бугорская Софья Васильевна/Петрова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бугорская Анна Федорова
Мать ребёнка: Бугорская Софья Васильевна/Петрова
Рождение ребёнка
03.01.1897
Сын: Бугорской Григорий Федоров
Мать ребёнка: Бугорская Софья Васильевна/Петрова
Смерть
Неизвестно