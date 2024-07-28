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Бугорской Федор Иванов

Место рождения

Колодное, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бугорский Иван

Мать: не указана

Колодное, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.08.1890

Сын: Бугорской Иван Федоров

Мать ребёнка: Бугорская Софья Васильевна/Петрова

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бугорская Анна Федорова

Мать ребёнка: Бугорская Софья Васильевна/Петрова

Рождение ребёнка
03.01.1897

Сын: Бугорской Григорий Федоров

Мать ребёнка: Бугорская Софья Васильевна/Петрова

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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