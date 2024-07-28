Бугорская Софья Васильевна/Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугорская Софья Васильевна/Петрова

Бугорская Софья Васильевна/Петрова

Место рождения

Колодное, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Василий

Мать: не указана

Колодное, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.08.1890

Сын: Бугорской Иван Федоров

Отец ребёнка: Бугорской Федор Иванов

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бугорская Анна Федорова

Отец ребёнка: Бугорской Федор Иванов

Рождение ребёнка
03.01.1897

Сын: Бугорской Григорий Федоров

Отец ребёнка: Бугорской Федор Иванов

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.