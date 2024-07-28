Бугорская Софья Васильевна/Петрова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1890
Отец ребёнка: Бугорской Федор Иванов
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бугорская Анна Федорова
Отец ребёнка: Бугорской Федор Иванов
Рождение ребёнка
03.01.1897
Сын: Бугорской Григорий Федоров
Отец ребёнка: Бугорской Федор Иванов
Смерть
Неизвестно