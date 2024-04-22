Марьин Григорий Егорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Марьин Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Марьина Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Желонкина Евфимилия Григорьевна
Мать ребёнка: Марьина Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
08.03.1895
Мать ребёнка: Марьина Дарья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марьина Дарья Максимовна
Смерть
Неизвестно