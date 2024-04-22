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Марьин Григорий Егорович

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Марьин Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Марьина Дарья Максимовна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Желонкина Евфимилия Григорьевна

Мать ребёнка: Марьина Дарья Максимовна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.03.1895

Сын: Марьин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Марьина Дарья Максимовна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьина Дарья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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