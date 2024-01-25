Марьина (--) Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Марьин Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Марьин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Желонкина Евфимилия Григорьевна
Отец ребёнка: Марьин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
08.03.1895
Отец ребёнка: Марьин Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно