Марьина (--) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьина (--) Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Марьин Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Марьин Григорий Егорович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Желонкина Евфимилия Григорьевна

Отец ребёнка: Марьин Григорий Егорович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.03.1895

Сын: Марьин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Марьин Григорий Егорович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марьин Григорий Егорович

Смерть
Неизвестно
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