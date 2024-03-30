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Марьин Максим Григорьевич

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Марьин Григорий Егорович

Мать: Марьина Дарья Максимовна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Марьин Василий Максимович

Мать ребёнка: Марьина -- Матрена Григорьевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.01.1903

Сын: Марьин Григорий Максимович

Мать ребёнка: Марьина -- Матрена Григорьевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьина -- Матрена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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