Марьин Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Марьин Григорий Егорович
Мать: Марьина Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Марьин Василий Максимович
Мать ребёнка: Марьина -- Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
21.01.1903
Сын: Марьин Григорий Максимович
Мать ребёнка: Марьина -- Матрена Григорьевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно