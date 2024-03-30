Желонкина (Марьина) Евфимилия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Марьин Григорий Егорович
Мать: Марьина Дарья Максимовна
Бракосочетание
17.01.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно