Желонкина (Марьина) Евфимилия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желонкина (Марьина) Евфимилия Григорьевна

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Марьин Григорий Егорович

Мать: Марьина Дарья Максимовна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.01.1907

Муж: Желонкин Василий Терентьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно
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