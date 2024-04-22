Диденко Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1803 ст.
Отец: Диденко Дмитрий Игнатов
ГАВО (Волгоград) Ф.299, Оп.1, Д.27, лист 5 Запись № 49 (РС 1811 год)
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Диденко Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Диденко Мария Петрова
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Диденко Константин Васильевич
Мать ребёнка: Диденко Мария Петрова
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Диденко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Диденко Мария Петрова
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Диденко Степан Васильевич
Мать ребёнка: Диденко Мария Петрова
ГААО (Астрахань) Ф.687, Оп. 2, Д. 2105, лист 41 Ревизские сказки государственных крестьян Царевского уезда Астраханской губернии за 1858 год
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Мать ребёнка: Диденко Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Диденко Мария Петрова
Смерть
Неизвестно