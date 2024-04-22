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Диденко Василий Дмитриевич

Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Вычислено 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803 ст.

Отец: Диденко Дмитрий Игнатов

Мать: не указана

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГАВО (Волгоград) Ф.299, Оп.1, Д.27, лист 5 Запись № 49 (РС 1811 год)
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Диденко Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Диденко Мария Петрова

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Диденко Константин Васильевич

Мать ребёнка: Диденко Мария Петрова

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Диденко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Диденко Мария Петрова

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Диденко Степан Васильевич

Мать ребёнка: Диденко Мария Петрова

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) Ф.687, Оп. 2, Д. 2105, лист 41 Ревизские сказки государственных крестьян Царевского уезда Астраханской губернии за 1858 год
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Диденко Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Диденко Мария Петрова

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диденко Мария Петрова

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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