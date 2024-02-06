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Диденко Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Диденко Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Диденко Василий Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Диденко Константин Васильевич

Отец ребёнка: Диденко Василий Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Диденко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Диденко Василий Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Диденко Степан Васильевич

Отец ребёнка: Диденко Василий Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) Ф.687, Оп. 2, Д. 2105, лист 41 Ревизские сказки государственных крестьян Царевского уезда Астраханской губернии за 1858 год
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Диденко Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Диденко Василий Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диденко Василий Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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