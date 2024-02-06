Диденко Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Диденко Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Диденко Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Диденко Константин Васильевич
Отец ребёнка: Диденко Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Диденко Анна Васильевна
Отец ребёнка: Диденко Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Диденко Степан Васильевич
Отец ребёнка: Диденко Василий Дмитриевич
ГААО (Астрахань) Ф.687, Оп. 2, Д. 2105, лист 41 Ревизские сказки государственных крестьян Царевского уезда Астраханской губернии за 1858 год
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Отец ребёнка: Диденко Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно