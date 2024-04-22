Диденко Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Отец: Диденко Василий Дмитриевич
Мать: Диденко Мария Петрова
Военная служба
1855
Поступил в рекруты в 1855 году. ГААО (Астрахань) Ф.687, Оп. 2, Д. 2105, лист 41 Ревизские сказки государственных крестьян Царевского уезда Астраханской губернии за 1858 год
Смерть
Неизвестно