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Диденко Константин Васильевич

Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1803 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: Диденко Василий Дмитриевич

Мать: Диденко Мария Петрова

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Военная служба
1855
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Поступил в рекруты в 1855 году. ГААО (Астрахань) Ф.687, Оп. 2, Д. 2105, лист 41 Ревизские сказки государственных крестьян Царевского уезда Астраханской губернии за 1858 год
Смерть
Неизвестно
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