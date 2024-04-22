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Диденко Дмитрий Игнатов

Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

1836 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Диденко Игнат

Мать: не указана

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Сын: Диденко Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГАВО (Волгоград) Ф.299, Оп.1, Д.27, лист 5 Запись № 49 (РС 1811 год)
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Диденко Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1836 ст.
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) Ф.687, Оп. 2, Д. 1777, лист 28 Ревизские сказки о крестьянах Царевского уезда Саратовской губернии за 1850 год
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