Диденко Дмитрий Игнатов
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смерти1836 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Диденко Игнат
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Сын: Диденко Василий Дмитриевич
ГАВО (Волгоград) Ф.299, Оп.1, Д.27, лист 5 Запись № 49 (РС 1811 год)
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Диденко Алексей Дмитриевич
Смерть
1836 ст.
ГААО (Астрахань) Ф.687, Оп. 2, Д. 1777, лист 28 Ревизские сказки о крестьянах Царевского уезда Саратовской губернии за 1850 год