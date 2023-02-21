Качура (Мороз) Екатерина Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качура (Мороз) Екатерина Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1896

Дата смерти

08.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1896

Отец: Мороз Евграф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Близняк Мария Никитовна

Отец ребёнка: Качура Никита Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Качурин Иван Никитович

Отец ребёнка: Качура Никита Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кочурин Константин Никитович

Отец ребёнка: Качура Никита Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1931

Сын: Качурин Николай Никитович

Отец ребёнка: Качура Никита Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гунько Надежда Никитовна

Отец ребёнка: Качура Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турченко Клавдия Никитовна

Отец ребёнка: Качура Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качура Никита Иванович

Смерть
08.02.1985
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