Качура (Мороз) Екатерина Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1896
Дата смерти08.02.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1896
Отец: Мороз Евграф
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Близняк Мария Никитовна
Отец ребёнка: Качура Никита Иванович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Качура Никита Иванович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кочурин Константин Никитович
Отец ребёнка: Качура Никита Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1931
Сын: Качурин Николай Никитович
Отец ребёнка: Качура Никита Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гунько Надежда Никитовна
Отец ребёнка: Качура Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турченко Клавдия Никитовна
Отец ребёнка: Качура Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1985