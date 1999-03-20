Качурин Николай Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1931
Дата смерти20.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1931
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Качурина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.1955
Сын: Качурин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Качурина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Ефимченко Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Качурина Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1999