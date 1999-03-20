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Качурин Николай Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1931

Дата смерти

20.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1931

Отец: Качура Никита Иванович

Мать: Качура Екатерина Евграфовна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Качурин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Качурина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
20.08.1955

Сын: Качурин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Качурина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Ефимченко Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Качурина Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качурина Александра Михайловна

Смерть
20.03.1999
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