Качурина Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачурина Александра Михайловна

Качурина Александра Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1931

Дата смерти

15.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Качурин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Качурин Николай Никитович

Рождение ребёнка
20.08.1955

Сын: Качурин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Качурин Николай Никитович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Ефимченко Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Качурин Николай Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качурин Николай Никитович

Смерть
15.01.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close