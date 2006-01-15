Качурина Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1931
Дата смерти15.01.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Качурин Николай Никитович
Рождение ребёнка
20.08.1955
Сын: Качурин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Качурин Николай Никитович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Ефимченко Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Качурин Николай Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2006