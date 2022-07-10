Гунько (Качурина) Надежда Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
1954
Сын: Гунько Александр Иванович
Отец ребёнка: Гунько Иван
Рождение ребёнка
1955
Сын: Гунько Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гунько Иван
Рождение ребёнка
1957
Сын: Гунько Иван Иванович
Отец ребёнка: Гунько Иван
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Гунько Иван
Рождение ребёнка
1964
Отец ребёнка: Гунько Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гунько Иван