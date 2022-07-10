Гунько (Качурина) Надежда Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунько (Качурина) Надежда Никитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Качура Никита Иванович

Мать: Качура Екатерина Евграфовна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Гунько Александр Иванович

Отец ребёнка: Гунько Иван

Рождение ребёнка
1955

Сын: Гунько Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гунько Иван

Рождение ребёнка
1957

Сын: Гунько Иван Иванович

Отец ребёнка: Гунько Иван

Рождение ребёнка
1959

Сын: Гунько Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гунько Иван

Рождение ребёнка
1964

Сын: Гунько Вадим Иванович

Отец ребёнка: Гунько Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунько Иван

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