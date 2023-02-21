Гунько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунько Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Гунько Александр Иванович

Мать ребёнка: Гунько Надежда Никитовна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Гунько Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гунько Надежда Никитовна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Гунько Иван Иванович

Мать ребёнка: Гунько Надежда Никитовна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Гунько Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гунько Надежда Никитовна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Гунько Вадим Иванович

Мать ребёнка: Гунько Надежда Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гунько Надежда Никитовна

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