Гунько Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Гунько Александр Иванович
Мать ребёнка: Гунько Надежда Никитовна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Гунько Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гунько Надежда Никитовна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Гунько Иван Иванович
Мать ребёнка: Гунько Надежда Никитовна
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Гунько Надежда Никитовна
Рождение ребёнка
1964
Мать ребёнка: Гунько Надежда Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гунько Надежда Никитовна