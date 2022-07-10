Кочурин Константин Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Рахно Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Кочурина Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кочурин Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: Кочурина Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кочурин Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Кочурина Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Масюк Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Кочурина Лидия Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986