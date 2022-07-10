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Кочурин Константин Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Качура Никита Иванович

Мать: Качура Екатерина Евграфовна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Рахно Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Кочурина Лидия Евгеньевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кочурин Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: Кочурина Лидия Евгеньевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кочурин Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Кочурина Лидия Евгеньевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Масюк Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Кочурина Лидия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурина Лидия Евгеньевна

Смерть
1986
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