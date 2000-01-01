Кочурина Лидия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурина Лидия Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евгений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Рахно Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Кочурин Константин Никитович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кочурин Вячеслав Константинович

Отец ребёнка: Кочурин Константин Никитович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кочурин Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Кочурин Константин Никитович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Масюк Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Кочурин Константин Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочурин Константин Никитович

Смерть
Неизвестно
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