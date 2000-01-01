Кочурина Лидия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евгений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Рахно Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Кочурин Константин Никитович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кочурин Вячеслав Константинович
Отец ребёнка: Кочурин Константин Никитович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кочурин Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Кочурин Константин Никитович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Масюк Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Кочурин Константин Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно