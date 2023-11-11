Шлихта Устина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
18.06.1873
Сын: Шлихта Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Шлихта Григорий Стратионов
Любча, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шлихта Григорий Стратионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шлихта Григорий Стратионов