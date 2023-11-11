Шлихта Устина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлихта Устина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1873

Сын: Шлихта Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Шлихта Григорий Стратионов

Любча, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихта Евсей Григорьевич

Отец ребёнка: Шлихта Григорий Стратионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихта Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Шлихта Григорий Стратионов

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