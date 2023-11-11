Шлихта Евсей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлихта Евсей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1956

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шлихта Григорий Стратионов

Мать: Шлихта Иустина Иванова

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кузнецова Татьяна Евсеевна

Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шлихта Григорий Евсеевич

Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шлихта Тихон Евсеевич

Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шлихта Николай Евсеевич

Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихта Василий Евсеевич

Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихта Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1956
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