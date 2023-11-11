Шлихта Евсей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1956
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шлихта Григорий Стратионов
Мать: Шлихта Иустина Иванова
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кузнецова Татьяна Евсеевна
Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлихта Иван Евсеевич
Мать ребёнка: Шлихта Лукия (Лукерья) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
После 1956