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Шлихта Григорий Стратионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Шлихта Стратион Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1873

Сын: Шлихта Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Шлихта Устина Иванова

Любча, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихта Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Шлихта Устина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полищук Клавдия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихта Евсей Григорьевич

Мать ребёнка: Шлихта Устина Иванова

Смерть
Неизвестно
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