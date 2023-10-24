Шлихта Григорий Стратионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Шлихта Стратион Григорьевич
Рождение ребёнка
18.06.1873
Сын: Шлихта Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Шлихта Устина Иванова
Любча, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шлихта Устина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шлихта Устина Иванова
Смерть
Неизвестно