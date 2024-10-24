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Пронькин Михаил Семенович

Место рождения

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Пронькин Семен Константинович

Мать: ?

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронькина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1918

Сын: Пронькин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Пронькина Анна Ивановна

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Пронькина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Пронькина Анна Ивановна

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.07.1923

Дочь: (Пронькина) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Пронькина Анна Ивановна

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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