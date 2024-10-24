Пронькин Михаил Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Пронькин Семен Константинович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронькина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1918
Сын: Пронькин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Пронькина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Пронькина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Пронькина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1923
Дочь: (Пронькина) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Пронькина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно