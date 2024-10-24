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Пронькин Семен Константинович

Место рождения

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Пронькин Константин Сергеевич

Мать: не указана

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пронькина) Дарья Семеновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Никифор Семенович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
?.01.1897

Сын: Пронькин Павел Семенович

Мать ребёнка: ?

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Пронькин Михаил Семенович

Мать ребёнка: ?

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Пронькина) Стефанида Семеновна

Мать ребёнка: ?

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Пронькин Тихон Семенович

Мать ребёнка: ?

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Пронькин Яков Семенович

Мать ребёнка: ?

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
После 1923

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