Пронькин Семен Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Пронькин Константин Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пронькина) Дарья Семеновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронькин Никифор Семенович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
?.01.1897
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Пронькин Михаил Семенович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Пронькина) Стефанида Семеновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1923