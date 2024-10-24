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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пронькина) Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Никифор Семенович

Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович

Рождение ребёнка
?.01.1897

Сын: Пронькин Павел Семенович

Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Пронькин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Пронькина) Стефанида Семеновна

Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Пронькин Тихон Семенович

Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Пронькин Яков Семенович

Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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