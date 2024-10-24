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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пронькина) Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронькин Никифор Семенович
Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович
Рождение ребёнка
?.01.1897
Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Пронькин Михаил Семенович
Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Пронькина) Стефанида Семеновна
Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Пронькин Семен Константинович
Смерть
Неизвестно