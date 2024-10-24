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Пронькина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронькин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
22.10.1918

Сын: Пронькин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Пронькин Михаил Семенович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Пронькина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Пронькин Михаил Семенович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.07.1923

Дочь: (Пронькина) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Пронькин Михаил Семенович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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