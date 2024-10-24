Пронькина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1918
Сын: Пронькин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Пронькин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Пронькина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Пронькин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
12.07.1923
Дочь: (Пронькина) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Пронькин Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно