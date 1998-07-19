Шарафутдинов Миргазиян Фаттахович
Место рождения
Дата рождения28.12.1928
Дата смерти19.07.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928
Рождение ребёнка
15.09.1958
Рождение ребёнка
08.02.1968
Рождение ребёнка
06.05.1969
Рождение ребёнка
22.04.1975
Смерть
19.07.1998