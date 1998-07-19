Шарафутдинов Миргазиян Фаттахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Миргазиян Фаттахович

Место рождения

Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.12.1928

Дата смерти

19.07.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Хазар Шарафутдиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Хазар Шарафутдиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Хазар Шарафутдиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Хазар Шарафутдиновна

Смерть
19.07.1998
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