Шарафутдинова Хазар Шарафутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1935
Дата смерти15.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
15.12.2020