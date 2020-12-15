Шарафутдинова Хазар Шарафутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарафутдинова Хазар Шарафутдиновна

Шарафутдинова Хазар Шарафутдиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1935

Дата смерти

15.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Миргазиян Фаттахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Миргазиян Фаттахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Миргазиян Фаттахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Миргазиян Фаттахович

Смерть
15.12.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close