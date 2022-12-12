Нижнезаитово
Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
781Нижняя Заитова, деревня.при рч. Буляке.7023114310315Б. Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 8.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
332. Заитова, деревня бывшая государственная, при речках Нарыше и Караше, дворов 143, жителей 762, в. прлв. (уездный город в 90 верстах), мечеть, 2 школы
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
5Заитова, д. при ключах Буляке и Чишмебаше, на поч. трак., вол. прав., 2 мечети, медр., 3 бак. лав., хл.-зап. маг., 4 вод. мел., кузница 90—262735695Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522209Нижнезаитовосело54°50'00"53°40'00"N-39-048
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Шаранский муниципальный район, Сельское поселение Нижнезаитовский сельсовет
80658435101с Нижнезаитовосело