село Нижнезаитово, село Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Нижнезаитово

Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
781Нижняя Заитова, деревня.при рч. Буляке.7023114310315Б. Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 8.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Заитовская волость
332. Заитова, деревня бывшая государственная, при речках Нарыше и Караше, дворов 143, жителей 762, в. прлв. (уездный город в 90 верстах), мечеть, 2 школы

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Заитовская волость
5Заитова, д. при ключах Буляке и Чишмебаше, на поч. трак., вол. прав., 2 мечети, медр., 3 бак. лав., хл.-зап. маг., 4 вод. мел., кузница 90262735695Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Шаранский район
522209Нижнезаитовосело54°50'00"53°40'00"N-39-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Шаранский муниципальный район, Сельское поселение Нижнезаитовский сельсовет
80658435101с Нижнезаитовосело
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