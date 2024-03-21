Арсенович (Гребенева) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсенович (Гребенева) Татьяна Георгиевна

Арсенович (Гребенева) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1953

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1953

Отец: Гребенев Георгий Федорович

Мать: Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
01.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсенович Владимир Данилович

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
03.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсенович Владимир Данилович

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Мы используем куки для улучшения работы сайта.