Гребенев Георгий Федорович
Место рождения
Дата рождения07.11.1913
Дата смерти29.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1913
Отец: не указан
Рождение ребёнка
28.11.1949
Дочь: Будник (Гребенева) Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
16.05.1953
Рождение ребёнка
10.01.1955
Сын: Гребенев Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна
Смерть
29.09.1975