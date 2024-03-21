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Гребенев Георгий Федорович

Место рождения

Гребенята, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.11.1913

Дата смерти

29.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1913

Отец: не указан

Мать: Гребенева Анна Артемьевна

Гребенята, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1949

Дочь: Будник (Гребенева) Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
16.05.1953

Дочь: Арсенович (Гребенева) Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
10.01.1955

Сын: Гребенев Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна

Смерть
29.09.1975

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