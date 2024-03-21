Гребенева Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенева Анна Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусина (Гребенева) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.11.1913

Сын: Гребенев Георгий Федорович

Отец ребёнка: не указан

Гребенята, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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