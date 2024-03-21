Гребенева Анна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусина (Гребенева) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.11.1913
Сын: Гребенев Георгий Федорович
Отец ребёнка: не указан
Гребенята, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно