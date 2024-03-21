Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения07.11.1926
Дата смерти21.06.1980
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Рождение ребёнка
28.11.1949
Дочь: Будник (Гребенева) Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Гребенев Георгий Федорович
Рождение ребёнка
16.05.1953
Дочь: Арсенович (Гребенева) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Гребенев Георгий Федорович
Рождение ребёнка
10.01.1955
Сын: Гребенев Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Гребенев Георгий Федорович
Смерть
21.06.1980