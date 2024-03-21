Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна

Место рождения

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

21.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: Зайченко Евдоким Дмитриевич

Мать: Зайченко Просковья Степановна

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.11.1949

Дочь: Будник (Гребенева) Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Гребенев Георгий Федорович

Рождение ребёнка
16.05.1953

Дочь: Арсенович (Гребенева) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Гребенев Георгий Федорович

Рождение ребёнка
10.01.1955

Сын: Гребенев Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Гребенев Георгий Федорович

Смерть
21.06.1980

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