Арсенович Владимир Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1950
Дата смерти28.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арсенович (Гребенева) Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
03.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арсенович (Гребенева) Татьяна Георгиевна
Смерть
28.09.?