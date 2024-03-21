Арсенович Владимир Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсенович Владимир Данилович

Арсенович Владимир Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1950

Дата смерти

28.09.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арсенович (Гребенева) Татьяна Георгиевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
03.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арсенович (Гребенева) Татьяна Георгиевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
28.09.?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.