Перовская (Виноградова) София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перовская (Виноградова) София Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1888

Отец: Виноградов Петр Яковлевич

Мать: Виноградова (Тенеровская) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перовский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1906

Дочь: Перовская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1909 ст.

Сын: Перовский Викторин Иванович

Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1911

Сын: Перовский Павел Иванович

Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Перовский Николай Иванович

Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.1914

Дочь: Перовская Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Перовский Валентин Иванович

Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Перовская) Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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