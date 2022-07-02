Перовская (Виноградова) София Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1906
Дочь: Перовская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1909 ст.
Сын: Перовский Викторин Иванович
Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич
Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1911
Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1913
Сын: Перовский Николай Иванович
Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1914
Дочь: Перовская Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Перовский Валентин Иванович
Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Перовская) Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Перовский Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно