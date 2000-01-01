Виноградов Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1870
Сын: Виноградов Николай Петрович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ильинская Вера Петровна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.08.1888
Дочь: Перовская София Петровна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно