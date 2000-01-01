Виноградов Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Петр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1870

Сын: Виноградов Николай Петрович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ильинская Вера Петровна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.08.1888

Дочь: Перовская София Петровна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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