Виноградова (Тенеровская) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиДо 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1870
Сын: Виноградов Николай Петрович
Отец ребёнка: Виноградов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ильинская Вера Петровна
Отец ребёнка: Виноградов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
28.08.1888
Дочь: Перовская София Петровна
Отец ребёнка: Виноградов Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1918