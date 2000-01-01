Виноградова (Тенеровская) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Тенеровская) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

До 1918

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1870

Сын: Виноградов Николай Петрович

Отец ребёнка: Виноградов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ильинская Вера Петровна

Отец ребёнка: Виноградов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
28.08.1888

Дочь: Перовская София Петровна

Отец ребёнка: Виноградов Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Петр Яковлевич

Смерть
До 1918
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