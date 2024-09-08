Базукина Мария Ивановна
Место рожденияНижняя Слободка
Дата рождения1907
Дата смерти11.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Базукин Иван Иванович
Мать: Анастасия Васильевна
Нижняя Слободка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1936
Дочь: Адмакина Нина Семеновна
Отец ребёнка: Потапенко Семен Фролович
Смерть
11.11.1978
Осиновка, Беловский муниципальный район, Кемеровская область