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Базукина Мария Ивановна

Место рождения

Нижняя Слободка

Дата рождения

1907

Дата смерти

11.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Базукин Иван Иванович

Мать: Анастасия Васильевна

Нижняя Слободка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапенко Семен Фролович

Рождение ребёнка
13.09.1936

Дочь: Адмакина Нина Семеновна

Отец ребёнка: Потапенко Семен Фролович

Смерть
11.11.1978
Осиновка, Беловский муниципальный район, Кемеровская область

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